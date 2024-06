Oud-directeur van VPRO Lennart van der Meulen (65) overleden

Voormalig VPRO-directeur Lennart van der Meulen is maandag op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de omroep bekendgemaakt.

Van der Meulen was veertien jaar algemeen directeur van de VPRO. In maart 2023 stopte hij omdat hij ziek was.

“Op 10 juni 2024 is Lennart van der Meulen overleden en dat doet verdriet. Uitgerekend de man die aan ingewikkelde, lastige, vervelende, moeilijke zaken altijd wel een slimme draai wist te geven waardoor er toch weer mogelijkheden gloorden aan de horizon, moest zich neerleggen bij het einde dat zijn ziekte voor hem in petto had”, schrijft de omroep op zijn website.