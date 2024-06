Rechtbankuitspraak in opruiingszaak van Gideon van Meijeren

De rechtbank in Den Haag doet dinsdag uitspraak in de strafzaak tegen Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (36). Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een werkstraf van 200 uur tegen de politicus voor twee gevallen van opruiing.

Het eerste moment was op 2 juli 2022, tijdens een boerenmanifestatie in het Gelderse Tuil, waarbij de politicus van Forum voor Democratie in een toespraak opriep tot geweld tegen de overheid indien er boerenbedrijven onteigend zouden worden.

Het tweede geval betreft uitspraken in een interview dat op 13 november 2022 gepubliceerd werd op internet. In dat gesprek spoorde hij volgens het OM aan om op te trekken naar het parlement, en er net zolang te blijven tot de regering weg is.

Daarmee is volgens de officier van justitie “een strafrechtelijke grens overschreden.” Van Meijeren beroept zich op de vrijheid van meningsuiting en vindt dat zijn uitspraken uit hun context zijn gehaald. “Door delen weg te laten uit de tenlastelegging, waarin ik expliciet pleit voor vreedzame revolutie, heeft het OM een misleidend en verkeerd beeld gepresenteerd.”

Belangstellenden kunnen de uitspraak volgen via een livestream.