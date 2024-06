Schizofrenie vastgesteld bij verdachte fatale steekpartij Leiden

De 39-jarige man die terechtstaat voor de fatale steekpartij in Leiden op 14 juli vorig jaar lijdt aan ernstige schizofrenie. Dat verklaarde een psychiater van het Pieter Baan Centrum dinsdag bij de rechtbank in Den Haag. Verdachte Tareq S. houdt vol dat hij er niets mee te maken heeft.

S. wordt verdacht van het doodsteken van een baliemedewerker en het neersteken van twee hulpverleners bij Diaconaal Centrum De Bakkerij. Aangetroffen DNA zou dat bewijzen. In de rechtszaal werden camerabeelden getoond van de mogelijke dader. Daarop is te zien dat deze persoon op de ochtend van de steekpartij uit de buurt kwam van de woning waar S. verbleef. Hij liep naar De Bakkerij aan de Oude Rijn, in het centrum van de stad. Daar was hij precies op het moment van de steekpartij.

Volgens het Openbaar Ministerie is S. de man op de beelden. “Hij lijkt inderdaad sprekend op me, met dezelfde kleren. Het moet een robot zijn die mij nadoet”, antwoordde de verdachte op vragen van de rechter. Volgens het Pieter Baan Centrum heeft S. paranoïde wanen. Hij zou ook psychotisch zijn geweest ten tijde van de steekpartij en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. “Meneer ziet de realiteit anders dan het is”, vertelde de psychiater die hem heeft onderzocht. Hij acht de kans op herhaling groot en adviseert tbs met dwangverpleging.

De advocaat van S. vermoedt dat haar cliënt lijdt aan het zeldzame syndroom van Capgras, waarbij iemand gelooft dat mensen zijn vervangen door een dubbelganger, robot of buitenaards wezen. De man is afkomstig uit Syrië. In 2019 kwam hij als oorlogsslachtoffer naar Nederland. Sinds 2021 woont hij in Leiden. In april vorig jaar werd zijn uitkering beëindigd. Volgens getuigen kwam hij verward over in de maanden voor de steekpartij. Hij zou onenigheid hebben gehad met de neergestoken medewerker van VluchtelingenWerk. Zelf ontkent hij dat. “Ik had een probleem met de gemeente. VluchtelingenWerk heeft me juist geholpen.”

Slachtoffers van de steekpartij spraken S. geëmotioneerd toe tijdens de zitting. “Je verschuilt je achter een ziekte”, aldus de vrouw van de omgekomen Krijn Schoonderwoerd. “Je was boos en bent meedogenloos tekeergegaan. Ik hoop dat je nooit meer vrijkomt.” Een van de neergestoken hulpverleners liet weten zich er schuldig over te voelen dat hij op de vlucht sloeg voor de dader: “Ik heb Krijn in de steek gelaten om mijn eigen leven te redden. Het drukt zwaar op mijn geweten.”

De rechtbank in Den Haag heeft de hele dag uitgetrokken voor de behandeling van de zaak.