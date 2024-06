Studentenclubs bedenken en tekenen gedragscode

Studentengezelligheidsverenigingen, Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV’s) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) tekenen op 18 juni een gedragscode. Die moet “respect, integriteit en verantwoordelijkheid” waarborgen “ter bevordering van zowel de persoonlijke als de sociale ontwikkeling van studenten”, aldus de Landelijke Kamer. Studentenverenigingen raakten meermaals in opspraak door uit de hand gelopen ontgroeningen en ook door zogenoemde bangalijsten, waarop vrouwelijke studenten werden beoordeeld op seksuele aspecten.

De Gedragscode voor Veiligheid en Respect omvat twaalf hoofdstukken “met onder andere doelen en afspraken met betrekking tot studentenwelzijn, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, duurzaamheid en middelengebruik”.

Vertegenwoordigers van alle genoemde clubs werkten mee aan het stuk. “Dit gaat veel verder dan naleving; het draait om actieve bewustwording en bewustmaking van een veranderende cultuur”, zegt Linde van Mechelen, preses van de LKvV.

“We realiseren ons dat dit slechts het begin is. Deze stap laat onze vastberadenheid zien om positieve veranderingen te realiseren”, aldus Van Mechelen. Haar organisatie spreekt van “een historische stap door 49 studentengezelligheidsverenigingen en alle PKvV’s”. De ondertekening heeft plaats in Utrecht.

Er zijn veel meer studentenverenigingen in ons land, maar de ondertekenaars zijn alle aangesloten leden bij de Kamers, met allemaal een eigen sociëteit en minstens 150 leden. Onder hen zijn bijvoorbeeld Vindicat, dat meermaals in opspraak kwam, en het Utrechtsch Studenten Corps (USC), dat recent het nieuws haalde door een bangalijst in de gelederen.