Transdev en Keolis verzorgen vanaf eind 2025 ov in Utrecht

De vervoerbedrijven Transdev en Keolis gaan vanaf eind 2025 het openbaar vervoer verzorgen in de provincie Utrecht. Gedeputeerde André van Schie maakte dinsdag bekend dat Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten concessies aan de twee bedrijven te verlenen voor de periode tot en met 2035. Beide vervoerders gaan, zoals voorgeschreven door de provincie, rijden onder de merknaam U-OV.

Op de aanbesteding van de twee concessies voor het Utrechtse openbaar vervoer hadden alle vijf vervoerders die op de Nederlandse markt actief zijn ingeschreven. “Dat zegt wel iets over de aantrekkelijkheid van onze regio. We hebben niet alleen veel leuke reizigers, er gebeurt ook veel”, zei Van Schie. De gedeputeerde wees onder meer op het streven in de periode tot 2040 165.000 nieuwe woningen te bouwen.

Transdev krijgt de concessie voor Utrecht Binnen (bus en tram in de stad Utrecht en omgeving). De concessie voor Utrecht Buiten (bus in het westelijk en oostelijk deel van de provincie, inclusief de stad Amersfoort) gaat naar Keolis. Met een concessie heeft een vervoerder het alleenrecht om openbaar vervoer te verzorgen in een bepaald gebied gedurende een vastgestelde periode.