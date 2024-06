Tweede Kamer vindt wachten met aanschaf onderzeeboten niet nodig

De Tweede Kamer vindt het niet nodig om te wachten met de aanschaf van onderzeeboten tot het volgende kabinet aantreedt. Een verzoek van de SGP om de definitieve gunning aan de Franse Naval Group uit te stellen, kreeg dinsdagmiddag onvoldoende steun. De nieuwe coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB stemden tegen en ook oppositiepartijen als GroenLinks-PvdA en D66.

Het kabinet kreeg niet alleen positieve reacties toen het in maart aankondigde dat een miljardenorder voor vier nieuwe onderzeeboten was gegund aan een consortium onder leiding van Naval. Behalve de SGP betreurden ook de aankomend coalitiepartijen BBB en PVV dat de opdracht naar een Frans bedrijf was gegaan en niet naar de Zweeds-Nederlandse combinatie Saab-Damen. Zij vonden dat de Nederlandse economische belangen hierdoor werden verkwanseld.

BBB sprak later uiteindelijk wel steun uit voor het besluit van demissionair staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie), maar stelde een aantal randvoorwaarden. De PVV bleef kritisch en weigerde begin vorige week tijdens een debat om een duidelijk oordeel uit te spreken. Dat leidde weer tot kritiek van GroenLinks-PvdA, die vond dat alle aankomende coalitiepartijen en deze kwestie eensgezind moesten optrekken. Tot opluchting van Jimme Nordkamp (GroenLinks-PvdA) stemde de PVV uiteindelijk tegen de motie van SGP die opriep om het besluit uit te stellen.

Van der Maat is “blij met de brede inhoudelijke steun van de Tweede Kamer”, zegt hij via zijn woordvoerder. “Na vele jaren is hiermee het parlementaire proces afgerond en kunnen we de vaart erin houden.”