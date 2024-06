Formateur Richard van Zwol en beoogd premier Dick Schoof komen later met meer informatie over de kabinetsploeg waarover de vier formerende partijen een akkoord hebben bereikt. Dat zei NSC-leider Pieter Omtzigt. Na weken overleg hebben PVV, VVD, NSC en BBB een overeenkomst over de verdeling van de kabinetsposten. Hoe de nieuwe ploeg van Schoof eruit gaat zien, is nog ongewis.

Omtzigt zegt “optimistisch” te zijn, na vertrek bij de formateur.