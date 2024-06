Veel steun voor politieactie voor vroegpensioen, zegt actieleider

Een politieactie voor structureel vroegpensioen kon dinsdag op veel steun rekenen, zegt actieleider Maarten Brink van politievakbond ACP. Sinds middernacht hebben politiebureaus met een publieksfunctie de deuren gesloten voor de duur van 24 uur. Hierdoor kan onder meer geen aangifte worden gedaan op de bureaus.

“Het loopt goed. Vrijwel alle, of zelfs alle politiebureaus en politieposten in het land zijn dicht. Dat zijn er ongeveer tweehonderd”, aldus Brink. Hij zegt dat er ook veel steun is onder burgers. “We krijgen reacties, via mail of social media, dat ze begrip hebben. Dat zeggen ook mensen op straat tegen ons.”

Volgens de korpsleiding van de politie is het protest rustig verlopen. “We zien een wisselend beeld. Veel bureaus hebben meegedaan, maar niet allemaal, dat wisselt door het hele land. Op de ene plek wel, op de andere niet.” Afspraken werden afgezegd en aangiftes zijn niet opgenomen, maar politiemedewerkers stonden wel klaar om in actie te komen in geval van nood, en daardoor zijn volgens de korpsleiding geen problemen ontstaan. Op de wensen van de medewerkers gaat de korpsleiding niet in.

Medewerkers van de politie hebben sinds 2021 de mogelijkheid om tot drie jaar voor hun AOW-leeftijd te stoppen met werken, maar die regeling is tijdelijk. De politiebonden willen een permanente regeling.

De sluiting van de bureaus volgt op eerdere acties. Sinds begin mei schrijven agenten niet langer bekeuringen uit voor kleine overtredingen. Ook snelheidsovertredingen worden niet automatisch meer beboet. Als de sluiting van de politiebureaus niet leidt tot een voor de bonden gewenst resultaat, wordt die een week later herhaald.