Vervolgonderzoek naar deels ingestorte garage Nieuwegein

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt een vervolgonderzoek in naar het instorten van de rijhellingen van de parkeergarage in Nieuwegein. Daaruit moet blijken wat de directe oorzaak van de instorting is en dienen “bredere veiligheidsvraagstukken” beantwoord te worden, meldt de OVV dinsdag.

De zes verdiepingen aan rijhellingen van de garage naast het St. Antonius Ziekenhuis stortten zondagavond 26 mei in. Daarop volgde een eerste verkennend onderzoek van de OVV. De huidige beslissing tot het vervolgonderzoek volgt daaruit. Bij het instorten raakte niemand gewond.