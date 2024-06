Volgende week geen treinen vanaf Den Bosch naar Boxtel en Tilburg

Door werkzaamheden aan het spoor rijden er van dinsdag 18 juni tot en met zondag 23 juni geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel en tussen Den Bosch en Tilburg, meldt de NS. De spoorwegmaatschappij zet bussen in. Reizigers moeten daardoor rekening houden met gemiddeld zo’n dertig minuten extra reistijd.

De NS adviseert mensen die reizen tussen Amsterdam Centraal/Schiphol en Eindhoven om via Rotterdam Centraal te reizen. Reizigers tussen Arnhem Centraal en Breda/Roosendaal wordt aangeraden om via Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal te reizen.

Meerdere concerten van Guus Meeuwis in Eindhoven vallen samen met de spoorwerkzaamheden. Doordat er dan geen treinen rijden tussen Eindhoven en Den Bosch en tussen Tilburg en Den Bosch moeten concertgangers rekening houden met grote drukte en het advies luidt om op de terugweg van het concert alternatief vervoer te overwegen. De NS kan niet genoeg bussen inzetten om de volledige uitloop van het concert in goede banen te leiden. Mensen die na het concert nog in de richting van Utrecht/Nijmegen of verder moeten reizen, kunnen in de problemen komen omdat door de langere reistijd niet alle bestemmingen in de nacht nog bereikbaar zijn.