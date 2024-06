Vrouw door bekende neergestoken in Uden en zwaargewond

Een 38-jarige vrouw uit Uden is dinsdagmiddag in haar woonplaats neergestoken door een man van 59 jaar uit Erp. De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Volgens een woordvoerder speelde de gebeurtenis zich af “op een zichtbare plek, een rotonde” aan de Kazernestraat in Uden en waren daardoor meerdere mensen getuige.

De politie spreekt van een vermoedelijk conflict in de relationele sfeer. Volgens De Gelderlander gaat het om een vader die zijn dochter neerstak. De politiewoordvoerder kan die relatie niet bevestigen. “Dat is nog onderdeel van het onderzoek.”

De hulpdiensten gingen af op een melding van een steekpartij. Op de plek werden zowel het slachtoffer als de verdachte aangetroffen. Daar worden nog sporenonderzoek en een buurtonderzoek gedaan en camerabeelden opgevraagd. Getuigen worden gehoord en aan hen wordt slachtofferhulp geboden, want “dit is niet zomaar iets wat je hebt gezien”, aldus de politiewoordvoerder.