VVD krijgt Financiën in nieuw kabinet, Migratie en Zorg naar PVV

De VVD levert in het nieuwe kabinet de minister van Financiën, een sleutelpost in elke ministersploeg. De PVV levert de meeste ministers, vijf in totaal. De VVD en NSC leveren elk vier ministers, BBB twee. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS.

De PVV krijgt de portefeuilles Migratie, Volksgezondheid, Economische Zaken, Infrastructuur en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De VVD levert naast Financiën ook de ministers van Justitie, Defensie en Klimaat. NSC heeft Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Onderwijs binnengesleept. BBB krijgt Landbouw en Wonen.