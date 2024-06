Wilders en Van der Plas zwijgen na akkoord over kabinetsploeg

Partijleiders Geert Wilders (PVV) en Caroline van der Plas (BBB) willen na de bekendmaking dat de vier formerende partijen akkoord zijn over een kabinetsploeg verder niks meer kwijt. Zo is officieel nog niet bekendgemaakt hoe de verdeling van de posten er uitziet, noch welke personen die posten moeten vervullen. Verschillende media melden dat de PVV vijf ministers levert, VVD en NSC beiden vier, en de BBB twee.

Wilders en Van der Plas wilden alleen zeggen “blij” te zijn met het resultaat, maar op de vraag waar zij dan precies blij mee zijn gaven ze geen antwoord. “Ik ben blij dat het is gelukt en we een kabinet hebben”, was het enige wat Wilders wilde zeggen. Volgens de PVV-leider is er “goede reden” om nog een aantal dagen radiostilte te houden, zonder verder uit te wijden waarom. Van der Plas begrijpt ook het ongeduld. Zij verzekert dat “de komende dagen” meer duidelijkheid komt.

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) wil meer duidelijkheid over het proces. “Wat gaan we nou doen? Wanneer komen ze met de ploeg? Wanneer zijn de hoorzittingen, wanneer is de regeringsverklaring?”

Lange tijd werd 26 juni als deadline genoemd voor de formatie. Pieter Omtzigt (NSC) zei eerder dinsdag dat voor die datum alleen het verslag van de formateur naar de Tweede Kamer hoeft. Mogelijk zijn na 26 juni dus de hoorzittingen, de bordesscène en de regeringsverklaring.