Het 10-jarige meisje uit Vlaardingen dat zwaargewond was geraakt nadat ze mogelijk door haar pleegouders was mishandeld, heeft het ziekenhuis verlaten. Ze is overgebracht naar een medisch centrum dat gespecialiseerd is in revalidatiezorg. Ze is niet meer in levensgevaar, maar “de onzekerheid over haar herstel blijft groot”, staat in een verklaring die namens haar biologische familie is verspreid.