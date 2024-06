20 jaar cel geëist voor doden van vrouw en huisgenoot in Tilburg

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag twintig jaar celstraf geëist tegen de 38-jarige Dawid Z. voor het doden van zijn vrouw in 2020 en zijn huisgenoot in 2021. In zijn woning in Tilburg werd binnen een jaar tijd tweemaal een lijk gevonden, maar zelf ontkende hij daar iets mee te maken te hebben.

“Het zou de openingszin kunnen zijn van een misdaadroman. Dat is het niet, het is bittere werkelijkheid”, zo begon het OM in de Bredase rechtbank aan de strafeis. De twee slachtoffers overleden allebei onder “uiterst dubieuze omstandigheden”.

De 33-jarige vrouw van de verdachte, Marta, werd op 14 december 2020 dood gevonden in de flat aan de Mozartlaan. Zij had een gehavend gezicht, zat onder de blauwe plekken en bloedde. Ook op veel plekken in de woning zaten bloedspatten. Tegen de politie deed Z. enkele vreemde uitlatingen, zoals: “Ik heb niks gedaan.”

De man werd opgepakt, maar kwam later weer vrij. Tot 19 oktober 2021, toen zijn 36-jarige huisgenoot Tomasz levenloos op een matras werd aangetroffen met een nat besprenkeld hoofd en verwondingen. Het slachtoffer met suikerziekte overleed mogelijk door een insulinetekort, geweld en/of onderkoeling.

Bij beide slachtoffers is geen zekere doodsoorzaak gevonden. Bij Marta bleken maar 2 van haar 24 ribben nooit gebroken te zijn. Een deskundige kon niet vaststellen of de verwondingen door een ongeluk of door geweld kwamen. Het OM is ervan overtuigd dat Z. zowel Marta als Tomasz in hulpbehoevende toestand heeft gewurgd.

Op zijn telefoon stonden erg veel filmpjes van Marta, waarop te zien zou zijn dat hij haar stelselmatig mishandelt en uitscheldt. Ook in het bijzijn van de kinderen. “U zou het bijna een duister videodagboek kunnen noemen”, zei de officier van justitie daarover. Ook van Tomasz maakte Z. “vernederende” beelden, waarop hij onder meer naakt onder een koude douche zit. De verdachte bleef erbij dat hij niemand heeft gedood.