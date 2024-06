Ali B aangekomen bij rechtbank voor zedenzaak

Ali B is woensdagochtend aangekomen bij de rechtbank in Haarlem, waar hij terechtstaat voor verkrachting en aanranding. De rapper stuitte bij aankomst op een haag van cameraploegen en fotografen. Hij liet de pers weten “met gemengde gevoelens” de strafzaak tegemoet te gaan en dat hij antwoord zal geven op alle vragen.

De aandacht voor de zaak is groot. De rechtbank heeft een extra videozaal ingericht voor de massaal aanwezige pers.

De 42-jarige artiest wordt verdacht van vier zedenfeiten met drie vrouwen, onder wie een ex-kandidaat van The Voice of Holland en zangeres Ellen ten Damme. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor twee verkrachtingen in 2014 en 2018 en twee aanrandingen in 2018.

De artiest zei bij het binnengaan van de rechtbank dat hij van de vrouwen “nooit een signaal heeft gekregen dat ze niets wilden. Ik vind het pijnlijk. We hebben een totaal andere beleving.” De zaak kwam aan het rollen na een aflevering van het onlineprogramma Boos over de vermeende misstanden bij The Voice of Holland. “Mijn kijk op de zaken is veranderd na de aflevering van Boos.”

Ellen ten Damme is niet aanwezig in de rechtbank. Zangeres Jill Helena, een van de vrouwen die aangifte deed van aanranding, arriveerde met haar advocaat. Zij maakt tijdens de zitting gebruik van haar spreekrecht.

Ten Damme en het anonieme slachtoffer laten zich vertegenwoordigen door een slachtofferadvocaat. Zij zal namens hen in de loop van de dag een slachtofferverklaring voorlezen.

De inhoudelijke behandeling duurt twee dagen. De strafeis wordt woensdagmiddag verwacht.