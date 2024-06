Ali B is door politie afgeluisterd tijdens zedenonderzoek

Ali B is afgeluisterd tijdens het onderzoek van de zedenpolitie. De politie luisterde mee met gesprekken die de rapper voerde met zijn vrouw waarin hij haar tekst en uitleg moest geven over buitenechtelijke affaires. Dit bleek woensdag op de eerste zittingsdag in de rechtbank in Haarlem.

De rechter citeerde uit de afgeluisterde gesprekken tijdens het bespreken van de aangifte van een anonieme vrouw die zegt verkracht en aangerand te zijn door de artiest tijdens een schrijverskamp in een huis in Heiloo. Ali B voerde hierover gesprekken met zijn echtgenote rond de uitzending van het onlineprogramma BOOS over de vermeende wantoestanden bij The Voice of Holland.

De artiest zou tijdens het schrijverskamp in augustus 2018 zijn hand in de legging van de vrouw hebben gestoken en over haar onderbroek zou hebben gewreven, wat ten laste is gelegd als aanranding. In een andere ruimte zou de verdachte onverwachts zijn vingers bij haar hebben binnengebracht. Dit zou zijn gebeurd terwijl ze orale seks had met een andere artiest, Ronnie Flex. Dit staat als verkrachting op de aanklacht.

B. ontkent zowel de aanranding als de verkrachting in Heiloo. Hij zegt dat het niet gebeurd is. B. wees de rechter er ook op dat de vrouw “aan iedereen iets anders heeft verteld.”

Wel erkent hij dat hij zich herinnert dat hij ruzie kreeg met de vrouw in zijn eigen slaapkamer, waar ze bezig was met Ronnie Flex, omdat ze hem woorden als ‘opdonderen’ toesnauwde. “Dit vond ik erg disrespectvol.”

B. heeft de vrouw mediation aangeboden, vertelde hij de rechtbank. “Niet om vervolging te voorkomen. Maar omdat het ook niet goed is voor haar, wat er is gebeurd. Als ik het zo hoor, is het iemand die mentaal kwetsbaar is.” Op de zitting bleek ook dat B. met een andere vrouw een succesvol mediationtraject heeft afgesloten.