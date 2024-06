Ali B zit twee dagen in verdachtenbank bij zedenzaak

Ali B staat twee dagen lang terecht in de rechtbank in Haarlem. De 42-jarige rapper wordt verdacht van vier zedenfeiten met drie vrouwen, onder wie een ex-kandidaat van The Voice of Holland en zangeres Ellen ten Damme. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor twee verkrachtingen en twee aanrandingen.

Woensdag gaat de rechtbank met de artiest in gesprek over de beschuldigingen en krijgen de slachtoffers de kans hun spreekrecht uit te oefenen. De rapper heeft via zijn advocaat al aangekondigd openlijk te zullen spreken. Aan het einde van de eerste zittingsdag geven de officieren van justitie hun visie op de zaak en formuleren ze een strafeis. Donderdag houdt de advocaat van Ali B zijn pleidooi. Tot slot krijgt Ali Bouali, zoals de artiest echt heet, het laatste woord.

De zaak draait om twee aangiftes en een melding. De voormalige kandidaat van The Voice of Holland Jill Helena deed aangifte van aanranding in mei 2018. Ze zou in de auto zijn meegenomen naar een afgelegen bospad bij Amsterdam of Amstelveen, waar ze volgens de aanklacht ontuchtige handelingen moest ondergaan. De zangeres zal een slachtofferverklaring voorlezen.

De tweede aangifte is afkomstig van een vrouw die zegt in augustus 2018 door Ali B te zijn verkracht en aangerand tijdens een schrijverskamp in Heiloo. Die melding is afkomstig van Ellen ten Damme. Zij heeft bij de politie verklaard in april 2014 verkracht te zijn door Ali B. Dat zou zijn gebeurd in de Marokkaanse stad Meknes, rond tv-opnames voor het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan.

De zaak trekt enorm de aandacht, omdat het de eerste en enige strafzaak is over de vermeende misstanden bij The Voice of Holland. Het Openbaar Ministerie begon het strafrechtelijk onderzoek na een aflevering van het onlineprogramma BOOS over seksueel overschrijdend gedrag bij de talentenjacht. Eind vorige maand maakte het OM bekend de zaak tegen bandleider Jeroen Rietbergen bij gebrek aan bewijs te seponeren. Het onderzoek naar zanger Marco Borsato rond The Voice leidde in maart vorig jaar al tot een sepot. Borsato wordt wel vervolgd voor ontucht in een ander zedenonderzoek.