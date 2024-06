Amsterdam telt ondanks maatregelen zeker meer dan 15.000 daklozen

In Amsterdam zijn ondanks de vele maatregelen om de daklozenproblematiek aan te pakken 15.731 mensen (dreigend) dakloos, meldt de gemeente op basis van registraties bij instanties over het eerste kwartaal van dit jaar. Omdat niet iedereen in beeld is bij een instantie gaat de gemeente ervan uit dat het werkelijke aantal enkele duizenden daklozen meer bedraagt.

De gemeente spreekt van “een schrikbarend hoog aantal”. Eerder werden de cijfers gebaseerd op het aantal opvangplekken, maar de nieuwste cijfers komen voort uit een inschatting op basis van de ETHOS-methode. Bij die methode komen ook mensen in minder zichtbare dakloze situaties in beeld, zoals jongvolwassenen of vrouwen en kinderen die bij bekenden verblijven. Deze groep neemt volgens een woordvoerder van de gemeente toe in de stad. Amsterdam hoopt volgend jaar mee te doen aan de ETHOS-telling van het Kansfonds en de Hogeschool Utrecht, om zo cijfers te kunnen vergelijken en beter beleid te kunnen maken.

Omdat de thuislozenproblematiek al veel langer speelt in de hoofdstad, is flink geïnvesteerd in maatregelen. Zo heeft de gemeente de afgelopen maanden meer dan 350 extra tijdelijke woonplekken gerealiseerd, komen er nog drie extra opvanglocaties die goed zijn voor negentig plekken bij en wordt ingezet op wonen buiten de stad en hospitaverhuur. Toch blijkt dit niet voldoende te zijn.

“Ons hulpaanbod staat niet in verhouding tot de vraag die op ons afkomt. Straatwerkers werken tegen de klippen op, maar geven aan dat met een toenemend aantal dakloze mensen – waaronder EU(arbeids)migranten – en de beperkte doorstroommogelijkheden, de opties steeds beperkter worden om kwetsbare mensen snel op te vangen”, aldus wethouder Rutger Groot Wassink.

Ook maakt Amsterdam zich “erg zorgen” over de gevolgen van de landelijke plannen van de nieuwe coalitie PVV, VVD, NSC en BBB voor de daklozenproblematiek. De gemeente denkt dat het aantal daklozen onder dit nieuwe kabinet gaat stijgen, omdat de coalitiepartijen van plan zijn om de financiering voor Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) stop te zetten en de spreidingswet in te trekken. De LVV biedt mensen die geen verblijf hebben gekregen in Nederland, maar niet zijn teruggekeerd naar hun thuisland, onderdak en begeleiding. De spreidingswet moet zorgen voor een eerlijkere verdeling van asielzoekers over het land. Zonder deze maatregelen voorziet Amsterdam meer mensen op straat en juist minder beschikbare opvangplekken.