BBB’ers Wiersma en Rummenie lijken op landbouwposten te komen

BBB-politici Femke Wiersma en Jean Rummenie worden waarschijnlijk respectievelijk minister en staatssecretaris op het ministerie van Landbouw. Niet alleen in Den Haag klinken sterke geluiden over deze benoemingen, ook in de regio (Wiersma is momenteel gedeputeerde in Friesland) en in het landbouwveld gaan de namen rond, blijkt uit gesprekken van het ANP met bronnen.

Wiersma is als gedeputeerde onder meer verantwoordelijk voor landbouw. Rummenie was vele jaren lang landbouwraad, een vertegenwoordigende diplomaat die het contact tussen Nederland en andere landen onderhoudt.

De verdeling van de ministersposten kwam woensdag officieel naar buiten. Pas later deze week worden de namen echt bekendgemaakt, hoewel enkele bewindspersonen wel al zijn aangekondigd. Naast beoogd premier Dick Schoof geldt dat voor BBB’er Mona Keijzer als woonminister en vicepremier. Zij kondigde zelf haar aanstaande benoeming én positie aan.