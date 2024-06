Campagne tegen kinderontvoering met naderende zomervakantie

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) begint een campagne om aandacht te vragen voor de ontvoering van kinderen van en naar het buitenland. De zomervakantie is de periode waarin doorgaans de meeste kinderontvoeringen plaatsvinden, aldus het IKO.

De kinderen worden, volgens het centrum, relatief vaak ontvoerd naar Turkije en Polen. Daarbij hebben veel ouders vaak niet door dat ze zich schuldig maken aan ontvoering, aldus het centrum. Daarom hebben de Turkse zangeres Zehra Gülüç en de Pools-Nederlandse rapper Tomasz een nummer en een videoclip opgenomen om aandacht te vragen voor dit thema.

Vorig jaar werden 260 kinderen van en naar Nederland ontvoerd, volgens cijfers van het IKO. In 77 procent is de moeder degene die het kind ontvoert. Bijna de helft van de kinderen is vijf jaar of jonger als ze ontvoerd worden.