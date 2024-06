Deel Kamer wil gratis herinnering bij niet betalen verkeersboete

Mensen die verkeersboetes niet op tijd betalen, moeten eerst gratis een herinnering krijgen, vinden minstens vier Tweede Kamerfracties. SP-Kamerlid Michiel van Nispen bevestigt na berichtgeving door RTL dat hij woensdagmiddag een motie indient met steun van NSC, GroenLinks-PvdA en Denk.

Wie na acht weken een verkeersboete niet heeft betaald, krijgt een aanmaning en moet daardoor de helft van de boete extra betalen. Bij de tweede aanmaning komt dat hele bedrag er nog eens bij, waardoor het totaalbedrag het drievoudige is van de oorspronkelijke boete. Zo wordt een boete van 50 euro na twee aanmaningen 150 euro, blijkt uit informatie van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

“Er kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen dat verkeersboetes niet tijdig worden betaald, maar deze worden vervolgens fors verhoogd waardoor mensen in de problemen kunnen komen”, schrijven de vier fracties in de motie. Ze willen ook dat de aanmaningskosten in lijn worden gebracht met die van andere overtredingen. Volgens het CJIB is dat in eerste instantie vaak 20 euro, en daarna 20 procent van de boete.

De boetes zijn “nooit bedoeld als verdienmodel voor de overheid”, schrijven de fracties. Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz heeft eerder de verkeersboetes verhoogd om een gat in de justitiebegroting te dichten, tot onvrede van de Tweede Kamer. Het is onduidelijk of de relatief hoge aanmaningskosten daar ook voor zijn bedoeld.

Hoeveel geld met een verlaging gemoeid zou zijn, weet Van Nispen niet. “Maar ik vind dat de praktijk nu niet deugt. De Staat heeft jarenlang onredelijk veel incassokosten verhaald op overtreders. Dat trekken we nu recht.” Om die reden vindt hij dat hij ook geen dekking voor zijn motie hoeft te zoeken.