Eindexamenkandidaten horen of ze geslaagd zijn en de vlag uit mag

Ongeveer 191.000 middelbare scholieren horen woensdag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Als dat zo is, kunnen ze de vlag uithangen, met de schooltas eraan. Wie niet is geslaagd, krijgt binnenkort een herkansing. Het aantal geslaagden wordt pas in het najaar bekendgemaakt.

De meeste eindexamenkandidaten, ruim 96.000, zitten op het vmbo. Verder doen bijna 56.000 havisten en ruim 39.000 vwo’ers eindexamen. Vorig jaar deden bijna 186.000 jongeren eindexamen en het jaar ervoor ongeveer 188.000. Het aantal vwo’ers en havisten is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven, de toename is op het vmbo te zien.

Het eerste tijdvak begon op 14 mei en duurde tot en met 29 mei. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren kreeg in die periode een recordaantal van ruim 372.000 klachten over de eindexamens. Het tweede tijdvak, voor scholieren die nog niet geslaagd zijn, begint op 18 juni en duurt een week. De uitslagen daarvan komen op 2 juli.

Leerlingen op het speciaal onderwijs hebben in andere periodes hun staatsexamen gedaan. Zij kunnen tussen woensdag en eind augustus de uitslag horen. Komende vrijdag hijst demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul voor hen de vlag op het ministerie van Onderwijs.