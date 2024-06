Een fietser is woensdagmiddag overleden door een aanrijding met een trein in Roermond. Dit gebeurde rond 16.30 uur bij een bewaakte spoorwegovergang aan de Parallelweg, niet ver van station Roermond. De identiteit van de persoon is nog onbekend, de fietser overleed ter plaatse.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.