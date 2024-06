Geen vervolging van Rico Verhoeven en manager om bedreiging

Het Openbaar Ministerie gaat Rico Verhoeven en zijn manager Karim Erja niet vervolgen na een aangifte van bedreiging, laat de manager van de kickbokser weten. Het OM bevestigt dit besluit te hebben genomen na onderzoek. Er is geen aanleiding voor verdenking van bedreiging van zakenman en bodybuilder Tibor Koppers.

Koppers had de aangifte vorige week dinsdag gedaan. Hij zei op “intimiderende wijze bedreigd” te zijn door het tweetal tijdens de opening van een expositie over Martial Arts in het Wereldmuseum Amsterdam op 30 mei.

Erja zegt woensdag voor het eerst gehoord te hebben van de politie. In dat bericht werd direct gedeeld dat de recherche van de officier van justitie “geen grond tot verdere stappen” ziet. Verhoeven en zijn manager hoorden vorige week uit de media over de aangifte. De twee maakten zich daarover “gesterkt door getuigen en de wetenschap van hetgeen er zich daadwerkelijk heeft afgespeeld” geen zorgen. Desondanks is het “fijn dat we dit weer achter ons kunnen laten”, aldus de manager.

Verhoeven was een aantal jaren geleden het gezicht voor Koppers’ voedingssupplementenbedrijf High End Nutrition Supplements. Na faillissement van het bedrijf ontstond er onenigheid. Toen de partijen elkaar in het museum tegenkwamen, ontstond er discussie, vertelde Erja eerder. Dat liep volgens Koppers uit op een bedreiging, Verhoeven en Erja ontkennen dat. Ook het OM oordeelt dat daar geen sprake van was.