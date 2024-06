Gewonde Nederlanders Mallorca onderzoeken juridische procedure

De groep van tien Nederlanders die gewond raakte door het instorten van een beachclub op Mallorca, onderzoekt de mogelijkheden voor een juridische procedure. Dat bevestigt Frank Faessen, een ouder van een van de slachtoffers, na berichtgeving door het AD.

Op korte termijn is er een afspraak met een advocaat, zegt hij. “We hebben er binnenkort met een aantal mensen een gesprek. En dan gaan we uitzoeken hoe het allemaal zit”, zegt Faessen tegen het ANP. Hij verwijst onder meer naar uitspraken van de burgemeester dat de Medusa Beach Club geen vergunning had voor het ingestorte dakterras. Faessen hoopt op korte termijn meer te kunnen zeggen over of er daadwerkelijk een zaak wordt gestart.

Met de gewonde Nederlanders gaat het ondertussen matig. “Ze zijn zich er natuurlijk nog steeds van bewust dat ze heel veel geluk hebben gehad, dat blijft als een paal boven water staan. Maar lichamelijk gaat het helemaal niet zo goed met sommigen”, zegt Faessen. “Er komen ook nieuwe klachten bij, zoals knie-, rug- en nekklachten. Ze kunnen ook niet goed vooruit.”

Er is geen contact geweest met de eigenaren van de beachclub. Wie dat zijn, is bij de groep Nederlanders niet bekend. Bij het incident eind mei kwamen vier mensen om het leven.