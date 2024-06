Gezin hield Ali B overeind na aanklachten

Ali B zegt dat hij de afgelopen 2,5 jaar alleen heeft overleefd door zich te richten op zijn gezin. Voor zijn kinderen moest de rapper sterk blijven, zei hij tegen het einde van de eerste dag van de behandeling van zijn zedenzaak.

“Het belangrijkste waar je eigenlijk niemand of zelden iemand over hoort is wat het mijn gezin doet, mijn kinderen, mijn moeder. Dat is echt een hel. Ik had liever geen familie gehad en in de gevangenis gezeten.”

B. zegt dat hij al heel lang niet meer naar de toekomst kan kijken. “Wat moet ik doen?”, vroeg hij zich af. “Ik zit al 2,5 jaar in onzekerheid. Zo in onzekerheid dat ik niet eens meer in staat was om er te zijn voor de kinderen. Ik leef nu met de dag.”

De rapper zei ook dat hij sinds de BOOS-uitzending over The Voice of Holland geen werk meer heeft gehad. “Ik wil niet zielig doen, maar ik heb geen werk. Mensen zeggen heel duidelijk: we willen niet met jou werken. Op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. De vernedering was te groot.”

B. zegt “alle vormen van traumatherapie” te hebben gedaan om emotioneel overeind te blijven. “Ik leef met de dag. Ik probeer te lachen, maar mijn werk is afgepakt, relaties zijn afgepakt, bedrijven zijn afgepakt.” Toch bleef hij overeind voor zijn gezin. “Moet ik dan mijn strijdlust en het beste ervan maken ook laten afpakken?”

Het liefst zou B. met zijn vermeende slachtoffers aan tafel gaan om over de gebeurtenissen te praten. Het is hem niet te doen om de zaak te winnen, verklaarde hij. “Al is er maar 5 procent dat we dan vooruitkomen.”