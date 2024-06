GroenLinks-PvdA ook bij kiezers in het buitenland grootste partij

Ook van de Nederlandse kiezers in het buitenland hebben de meeste stemgerechtigden op GroenLinks-PvdA gestemd bij de Europese Parlementsverkiezingen. In totaal brachten 44.345 Nederlanders in het buitenland per brief hun stem uit, van wie zo’n 31,4 procent (13.924) voor de linkse combinatie koos. Daarna volgden D66 (5925) en VVD (5800) met allebei iets meer dan 13 procent. De PVV kreeg 9,2 procent (4094) van de stemmen. De gemeente Den Haag, waar het nationaal briefstembureau is gevestigd, heeft de uitslag woensdagmiddag bekendgemaakt.

Het pro-Europese Volt, dat bij de verkiezingen in Nederland twee zetels haalde in het Europees Parlement, kreeg vanuit het buitenland 8,8 procent (3917) van de stemmen. De partij volgt daarmee na de PVV.

In totaal waren iets meer dan 90.000 Nederlanders in het buitenland geregistreerd als kiezer. Bijna de helft van hen heeft dus daadwerkelijk gestemd, wat neerkomt op een opkomst van zo’n 49 procent. Bij de vorige Europese verkiezingen in 2019 was de opkomst onder Nederlanders in het buitenland met 56 procent hoger.

Nederlanders die permanent in het buitenland wonen, mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen. Bij verkiezingen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten en waterschappen mogen ze hun stem niet uitbrengen.