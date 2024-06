Grote belangstelling bij uitspraak Peter R. de Vries

De rechtbank is woensdagochtend rond 11.15 uur in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp onder grote belangstelling begonnen aan de uitspraak in de zaak over de moord op Peter R. de Vries. Tegen drie van de negen verdachten is een levenslange celstraf geëist. Het gaat om de vermeende schutter, chauffeur en moordmakelaar. De uitspraak zal ongeveer een uur in beslag nemen.

Naast de verdachten en hun advocaten zitten ook de nabestaanden van Peter R. de Vries in de zaal. Onder wie zijn zoon Royce, dochter Kelly en ex-vrouw Jacqueline. Op de publieke tribune zitten tientallen journalisten uit binnen- en buitenland, die de zaak volgen vanachter een glazen ruit. Ook een aantal medewerkers van RTL Boulevard zijn bij de uitspraak aanwezig. De aanslag op De Vries was nadat hij te gast was bij het programma. Er is ook een videozaal op een andere locatie van de rechtbank waar de uitspraak te volgen is.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis. Justitie is ervan overtuigd dat De Vries is vermoord omdat hij vertrouwenspersoon was van de kroongetuige in het Marengo-proces. Eerder zijn al de broer en advocaat van kroongetuige Nabil B. vermoord.