Keijzer bevestigt woonminister en vicepremier te worden

Mona Keijzer (BBB) bevestigt tegen De Telegraaf dat zij in het volgende kabinet minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt. Ook wordt zij namens haar partij een van de vicepremiers. Dinsdag bevestigden bronnen al dat Keijzer de woonportefeuille zou krijgen en vicepremier zou worden.

“Het is een buitengewone eer dat ik dit mag doen”, zegt Keijzer tegen De Telegraaf. Ze vindt het “nog niet gepast” om nu al te vertellen wat ze van plan is met haar ministerie. “Pas wanneer ik bij de koning ben geweest, is het een feit.”

Keijzer heeft zich als woordvoerder van het woondossier geprofileerd als iemand die zich hard maakt voor de belangen van vastgoedbeleggers en ontwikkelaars. Zij verzette zich hevig tegen de wet van Hugo de Jonge waardoor huurprijzen in het middensegment gemaximeerd zouden worden. Volgens Keijzer leidt deze Wet betaalbare huur ertoe dat beleggers en verhuurders geen brood meer zien in de huurmarkt en zich terugtrekken. Daardoor zou het al krappe woningaanbod nog verder krimpen, vreest zij.

Vertrekkend demissionair woonminister De Jonge (CDA) probeert het wetsvoorstel nog zo snel mogelijk door het parlement te loodsen, zodat de wet op 1 juli kan ingaan. De wet is al door de Tweede Kamer en moet nog door de Eerste Kamer. De behandeling staat gepland op 18 juni en de stemming is een week later. Dat is net voordat het nieuwe kabinet naar verwachting zal aantreden.

Keijzers partij BBB spreekt zich al langer uit voor de belangen van de vastgoedmarkt. In een verkiezingsdebat in november vorig jaar zei partijleider Caroline van der Plas nog dat de politiek beter moet luisteren naar beleggers. Zij “willen zich ook gehoord en gezien voelen”, aldus Van der Plas. De BBB-leider sprak toen haar hoop uit dat over tien jaar de woningmarkt minder gereguleerd is en er meer “experimenteerruimte” komt voor bouwers en beleggers.

Overigens is Keijzer de enige bewindspersoon behalve beoogd premier Dick Schoof die überhaupt in de media spreekt over haar ministerschap. Dinsdag bevestigde ze aan media in het kabinet te komen.