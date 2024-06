Nederlandse agenten helpen Duitse politie tijdens EK voetbal

Nederlandse politieagenten gaan tijdens het komende EK voetbal in Duitsland de Duitse politie ondersteunen. “We ondersteunen bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid”, vertelt een woordvoerster van de Nederlandse politie. “Dat kan bij de grens, in de stad of bij het stadion.”

Het gastland zet tijdens het toernooi dagelijks ongeveer 22.000 federale politieagenten in. “Het is een grote klus voor de Duitse politie”, weet de woordvoerster. Hoeveel politiemedewerkers uit Nederland afreizen, wil ze niet zeggen. Het gaat om agenten uit verschillende politiekorpsen die ook in Nederland met voetbalsupporters werken, in zogenoemde voetbaleenheden. “Ze weten goed hoe het bij ons in de stadions werkt en dat verschilt niet veel van Duitsland.”

Het EK voetbal vindt van 14 juni tot en met 14 juli plaats in tien verschillende Duitse steden. Het Nederlands elftal speelt op zondag 16 juni de eerste groepswedstrijd tegen Polen in het Volksparkstadion in Hamburg. De stad verwacht meer dan 40.000 Oranjesupporters. “We weten over het algemeen dat Oranjepubliek heel vrolijk is en de sfeer altijd heel gemoedelijk.”

Mochten zich bekende overlastgevers tussen de Oranjesupporters bevinden, dan zullen ze herkend en aangesproken worden door de Nederlandse agenten. Verder zullen we vooral de-escalerend optreden, legt de woordvoerster uit. “Zoals we dat altijd doen.” Bij ongeregeldheden zullen het de Duitse agenten zijn die ingrijpen. De Nederlanders zijn er puur ter ondersteuning.

Nederland levert de agenten op verzoek van Duitsland, andere landen doen dit ook. Ze werken samen vanuit het International Police Cooperation Centre (IPCC) in Neuss, een stad ten zuiden van Düsseldorf. Het IPCC is een knooppunt dat deelnemende landen, speelsteden en veiligheidsdiensten van informatie voorziet.

De Nederlandse politie reist al jaren mee naar EK’s en WK’s om de lokale politie te ondersteunen. Nederlandse agenten gaan deze zomer ook naar de Olympische Spelen in Parijs.