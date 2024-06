Organisator tentenkamp: we blokkeerden ingang VU niet

De organisatie van het tentenkamp op de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam zegt dat de demonstranten dinsdag niet de ingangen van het hoofdgebouw van de universiteit hebben geblokkeerd. Dat meldt de VU Coalitie van Studenten en Medewerkers voor Palestina woensdag in een statement. “Zoals ze tijdens eerdere acties van de VU Coalitie van Studenten en Medewerkers voor Palestina hadden gedaan, was het de Vrije Universiteit zelf die ingangen afsloot en zo het onderwijs verstoorde, terwijl de demonstranten in samenwerking met de politie de ingangen vrijhielden.”

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema ontbond dinsdag het tentenkamp omdat de betogers voorschriften hadden overtreden. Zo stonden hun tenten voor de ingang van het hoofdgebouw van de VU. Daarmee werd het onderwijs verstoord, aldus een woordvoerder van de burgemeester. De VU sloot het hoofdgebouw dinsdag om de demonstranten voor de ingang. Andere gebouwen van de universiteit bleven wel open.

Volgens de demonstranten mochten zij hun protest van de universiteit alleen uitvoeren als ze niet te veel geluid maakten. “Burgemeester Femke Halsema trachtte de locatie van het protest te beperken door een gebied aan te wijzen dat kleiner was dan het bestaande tentenkamp en het aantal personen dat deel kon nemen aan het protest in te perken, door te eisen dat een aantal tenten verwijderd zouden worden”, aldus de organisatie achter het protest. De demonstranten vinden dat hun demonstratierecht met beide eisen is ingeperkt.

De ontruiming van het tentenkamp, dat sinds vorige week maandag werd gedoogd door de universiteit, verliep rustig, aldus politie en universiteit. De actievoerders willen dat de universiteit de banden verbreekt met Israël. “In de korte tijd dat de VU Coalitie van Studenten en Medewerkers voor Palestina haar tenten had opgezet op de campus van de VU, bood het tentenkamp een democratische plek van onderwijs en community building, en het zal dan ook enorm gemist worden” aldus de organisatie.