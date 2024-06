Politie treedt op tegen demonstranten die pand RUG bezetten

De politie is in actie gekomen tegen pro-Palestijnse demonstranten die bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) demonstreren en ook een gebouw bezetten. Op beelden van lokale media is te zien dat onder meer de wapenstok tegen de demonstranten is gebruikt.

Een aantal demonstranten is een gebouw van de universiteit aan de Oude Boteringestraat binnengegaan. De politie is aan het begin van de avond bezig met het verwijderen van de mensen nadat de universiteit hen had gevorderd het pand te verlaten, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Buiten het gebouw staan volgens hem tussen de honderd en tweehonderd demonstranten. Binnen is “een veel kleiner” aantal mensen aanwezig.

Het protest begon volgens de gemeentewoordvoerder in de middag op de Grote Markt. De politie was daar ook al aanwezig. Het is daarna tot een confrontatie gekomen met de demonstranten in onder meer de Butjesstraat, waarna het pand is bezet.