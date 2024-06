Pornosite verliest hoger beroep, beelden moeten in 3 dagen offline

Pornosite Xhamster moet binnen drie dagen alle beelden verwijderen waarvoor de personen op beeld geen expliciete toestemming hebben gegeven, meldt Expertisecentrum online misbruik Offlimits. Het expertisecentrum had de zaak aangespannen en meldt woensdag dat Hammy Media, het bedrijf waar de pornosite onder valt, het hoger beroep hierover heeft verloren.

In april vorig jaar oordeelde de rechter al dat Hammy Media alle beelden moest verwijderen als daar door Offlimits een melding over werd gedaan. Volgens Offlimits was de rechter in het hoger beroep een stuk strenger; het mediabedrijf moet nu zelf het initiatief nemen om het beeldmateriaal op te schonen. Als dat niet binnen drie dagen is gebeurd, volgt een dwangsom van 10.000 euro per video. De dwangsom kan in totaal oplopen tot 500.000 euro.

Hammy Media is gevestigd op Cyprus. Het verbod geldt voor alle filmpjes waarin mensen te zien zijn die in Nederland wonen. Ook moeten filmpjes van mensen uit het buitenland die geen toestemming hebben gegeven, in Nederland ontoegankelijk worden gemaakt.

Offlimits noemt de uitspraak “een overwinning voor de rechten en privacy van slachtoffers waarvan deze naaktbeelden zonder toestemming zijn gepubliceerd”. Eerder won het expertisecentrum ook al een soortgelijke rechtszaak tegen vagina.nl.

Volgens Offlimits is Hammy Media een van de grootse pornobedrijven wereldwijd, waarvan de video’s maandelijks ruim 30 miljoen keer worden bekeken. “Voor slachtoffers is het door juridische kosten en tijd vaak een onbegonnen zaak om beeldmateriaal van zulke grote platforms weg te halen, laat staan wanneer je er niet eens van op de hoogte bent dat je erop staat”, aldus Robbert Hoving, directeur-bestuurder Offlimits. “Pornosites moeten hier verantwoordelijk voor worden gehouden en zelf zorgen dat alles klopt, voor iedereen die erop staat.”

Het expertisecentrum zei vorig jaar na te denken over vervolgstappen tegen andere pornosites die zonder expliciete toestemming beelden publiceren. “Deze uitspraak maakt duidelijk dat pornowebsites zelf de verantwoordelijkheid hebben om alleen materiaal online te zetten waarvan heel goed is gecheckt dat er toestemming voor is”, aldus advocaat Otto Volgenant, die Offlimits bijstond.