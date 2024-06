Rechtbank: 3 hoofdverdachten in zaak De Vries schuldig aan moord

De rechtbank vindt het bewezen dat drie hoofdverdachten in de zaak over de dood van Peter R. de Vries schuldig zijn aan moord. Het gaat om de vermeende schutter Delano G., chauffeur Kamil E. en moordmakelaar Krystian M.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam, na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Volgens de rechtbank hadden de drie mannen een vooropgezet plan om De Vries te vermoorden en speelden zij daar alle drie een onmisbare rol in. Daarbij hadden de drie voldoende tijd en gelegenheid om zich te bedenken, maar deden dit niet.

Tegen alle drie heeft het Openbaar Ministerie een levenslange celstraf geëist. Het vonnis van de rechtbank Amsterdam is nog bezig.