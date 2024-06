Redactie BOOS weerspreekt uitlatingen Ali B tijdens rechtszaak

De redactie van het programma BOOS van Tim Hofman heeft woensdagavond op Instagram gereageerd op een aantal uitspraken die Ali B woensdag tijdens zijn rechtszaak deed. De uitspraken gingen over de uitzending van BOOS over de misstanden bij het RTL-programma The Voice of Holland, waar Ali B jurylid was.

Ali B stelde tijdens de zitting dat hij “gesmeekt” zou hebben om meer tijd tot wederhoor. Volgens de redactie van BOOS is dit niet het geval. “Wij ontvingen Ali B’s reactie via zijn advocaat per mail, exact op moment van gestelde deadline. Er is ons geen verzoek gedaan tot meer tijd.” Bovendien had Ali B volgens de redactie van BOOS al een statement over de kwestie op zijn Instagrampagina geplaatst. Hierin stelde de rapper “100 procent overtuigd te zijn van mijn onschuld”.

De redactie beklemtoont dat “ons verzoek tot wederhoor aantijgingen van meerdere bronnen/getuigen bevatte. Gebaseerd op deze aantijgingen stelden wij Ali B twaalf vragen. Ali B heeft hierop geantwoord en ook toentertijd al aangegeven dat hij de aantijgingen ontkent”. De reactie werd in zijn geheel voorgelezen in de uitzending van BOOS. Ook plaatste de redactie de reactie integraal op haar website.

Verder weerspreekt de redactie van BOOS de claim van Ali B dat hij bewijs heeft dat er zou zijn gelogen. “Wij hebben dit eventuele bewijs nooit van Ali B mogen ontvangen, ook niet naderhand”, stelt de redactie op Instagram.