Slachtoffer in zedenzaak Ali B: afschuwelijke gebeurtenis

“Na die afschuwelijke gebeurtenis veranderde ik in een schim van de persoon die ik ooit was. Ik rouw nog steeds om het meisje dat ik was.” Dat staat in de slachtofferverklaring van een van de vrouwen die aangifte deed tegen Ali B.

De rapper staat woensdag in de rechtbank in Haarlem terecht voor verkrachting en aanranding. De vrouw woont de tweedaagse zitting niet bij en liet haar verklaring woensdagmiddag voorlezen door haar advocaat.

De anonieme vrouw deed aangifte van verkrachting tijdens een schrijverskamp in een huis in Heiloo in augustus 2018, waar ook rappers Ronnie Flex en Bokoesam aanwezig waren. De vrouw stelde in haar verklaring dat ze stapelverliefd was op Bokoesam. “Hij vroeg mij naar het schrijverskamp te komen en regelde een taxi. Hij vroeg mij ook om seks met zijn matties te hebben. Die vraag deed pijn, maar ik wilde hem niet teleurstellen.”

De vrouw had naar eigen zeggen seks met Ronnie Flex toen Ali B onverwachts met zijn vingers in haar vagina stak. “Ik werd boos en vroeg je direct of je wel eens van consent gehoord had. Ik had kort daarvoor beneden in de woonkamer je hand al van mijn kruis afgehaald. Ik wilde geen seks met jou. Maar ineens en volkomen onverwachts waren die vingers in mij. Het was intimiderend en vernederend.”