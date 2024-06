Straffen tot 28 jaar cel opgelegd voor moord op Peter R. de Vries

De rechtbank heeft in de zaak rond de dood van Peter R. de Vries straffen opgelegd van 28 jaar cel aan schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. ‘Moordmakelaar Krystian M. kreeg de voor hem hoogst mogelijke straf opgelegd van 26 jaar en 1 maand. Dat komt omdat hij al in een andere strafzaak een veroordeling heeft gekregen en zijn totale straf niet hoger dan 30 jaar mag worden.

Tegen de drie was een levenslange celstraf geëist.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

Negen personen stonden terecht voor de moord, twee van hen zijn vrijgesproken, de anderen kregen straffen tussen de vier weken en veertien jaar.