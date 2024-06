Strafrechtelijk onderzoek naar bangalijst op school Utrecht

Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de zogeheten ‘bangalijst’ die rondging op het Leidsche Rijn College in Utrecht. Dat meldt de politie. Het onderzoek volgt op de aangifte die de middelbare school woensdag deed.

“Er wordt nu onderzocht of er sprake is van strafbare feiten zoals doxing, smaad/laster en/of belediging”, zo meldt de politie. Het onderzoek richt zich op de makers en de verspreiders van de lijst.

Onder de leerlingen van de middelbare school ging via WhatsApp een lijst rond met pasfoto’s van schoolgenoten, volgens de school “voorzien van persoonsgegevens, een negatieve beoordeling van hun uiterlijk en beschrijvingen van seksueel getinte handelingen”. De maker van de lijst is bekend en wordt door de school “passend gestraft”. Een woordvoerder van NUOVO, waar het Leidsche Rijn College onder valt, wil omwille van de privacy niets zeggen over de leeftijd van betrokkenen.