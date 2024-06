Toename van verhuizingen onder studenten door herinvoering van de uitwonende beurs

Het aantal verhuizingen in Nederland is het afgelopen jaar weer toegenomen, na jaren van daling. Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ruim 1,73 miljoen mensen in 2023 een nieuw onderkomen hebben gevonden. Dit betekent dat bijna 10 procent van de Nederlandse bevolking van huis is gewisseld, wat neerkomt op een stijging van bijna 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral jongeren tussen 17 en 22 jaar zijn weer vaker aan het verhuizen. Dat zou volgens het CBS samenhangen met de herinvoering van de basisbeurs voor studenten.

Invloed van de basisbeurs op studentenverhuizingen

De herinvoering van de basisbeurs heeft een aanzienlijke impact gehad op het verhuisgedrag van studenten. Om in aanmerking te komen voor een uitwonende beurs, moeten studenten op een ander adres staan ingeschreven dan dat van hun ouders. Dit heeft ertoe geleid dat meer jongeren besluiten om op kamers te gaan, wat bijdraagt aan de stijging van het aantal verhuizingen.

Volgens het CBS is deze trend duidelijk zichtbaar sinds de basisbeurs weer werd ingevoerd. Het aantal studenten dat ervoor kiest om uit huis te gaan, is significant gestegen, wat deels de toename in verhuizingen verklaart. Studenten die in aanmerking komen voor de uitwonende beurs ontvangen een hogere financiële ondersteuning, wat de keuze om uit huis te gaan aantrekkelijker maakt, ondanks de uitdagingen die de huidige woningmarkt met zich meebrengt.

Uitdagingen op de woningmarkt voor Studenten

Hoewel de basisbeurs een stimulans biedt voor studenten om op kamers te gaan, stuiten veel studenten op problemen bij het vinden van geschikte woonruimte. Uit recente gegevens blijkt dat 53 procent van de 754.500 studenten in het hoger onderwijs momenteel uitwonend is, wat neerkomt op ongeveer 400 duizend studenten. Echter, voor bijna de helft van de thuiswonende studenten is betaalbaarheid de belangrijkste reden om niet uit huis te gaan. Daarnaast geeft 20 procent aan dat er simpelweg geen woonruimte beschikbaar is.

De woningmarkt voor studenten is in veel steden zoals Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Den Bosch, Utrecht en Zwolle zeer krap. Ondanks de bouw van nieuwe studentenwoningen en een daling van het aantal studenten aan het hoger onderwijs, blijft er een aanzienlijk tekort aan woonruimten. Dit tekort wordt naar verwachting alleen maar groter door de herinvoering van de basisbeurs, met een voorspelling van een landelijk kamertekort van 39.600 tot 56.700 woonruimten in het studiejaar 2030/31.

Voordelen van op kamers gaan voor studenten

Ondanks de uitdagingen biedt het op kamers gaan tijdens de studie diverse voordelen voor studenten. Ten eerste bevordert het de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de student. Het zelfstandig wonen vereist het beheren van een eigen huishouden, wat waardevolle levensvaardigheden oplevert. Daarnaast kan het op kamers gaan de studieresultaten verbeteren doordat studenten dichter bij hun onderwijsinstelling wonen, waardoor reistijd wordt bespaard en meer tijd kan worden besteed aan studie en sociale activiteiten.

Verder biedt het wonen op kamers studenten de mogelijkheid om een eigen sociaal netwerk op te bouwen buiten hun familiekring. Dit kan bijdragen aan een verrijkte studie-ervaring en persoonlijke groei. De ervaringen en vriendschappen die tijdens deze periode worden opgedaan, kunnen van onschatbare waarde zijn voor de toekomstige carrière en het persoonlijke leven van de student.

Meer studentenwoningen

De overheid heeft twee jaar geleden een landelijk actieplan opgesteld om meer woningen voor studenten te realiseren. Samen met gemeenten, woningcorporaties, particuliere beleggers en onderwijsinstellingen is het de bedoeling dat er tot 2030 60.000 betaalbare studentenwoningen bijkomen.