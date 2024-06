Twee verdachten in de zaak over de moord op Peter R. de Vries zijn door de rechtbank vrijgesproken. Het gaat om Divainy K. en Christopher W., tegen wie respectievelijk acht jaar en vier maanden en drie jaar cel is geëist. De rechtbank Amsterdam is nog bezig met het voordragen van de uitspraak.

Tegen drie verdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist.