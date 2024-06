Utrechtse middelbare school doet aangifte om ‘bangalijst’

Het Leidsche Rijn College (LRC) in Utrecht heeft aangifte gedaan van een zogeheten ‘bangalijst’. Onder de leerlingen van de middelbare school circuleerde via WhatsApp een lijst met pasfoto’s van schoolgenoten “voorzien van persoonsgegevens, een negatieve beoordeling van hun uiterlijk en beschrijvingen van seksueel getinte handelingen”. De schoolleiding is naar eigen zeggen “enorm geschrokken” van het incident.

Het is niet bekend hoe vaak, met wie en door wie de lijst precies is gedeeld. Wel weet het LRC wie de lijst heeft opgesteld. Deze persoon wordt “passend gestraft”. De school is met alle leerlingen op de lijst in gesprek gegaan. “Niet alleen om hen te informeren, maar vooral ook om met hen te bepalen of er aanvullende zorg nodig is om dit vervelende voorval een plek te kunnen geven.” Het LRC heeft naast de aangifte ook een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens om het misbruik van persoonsgegevens van de leerlingen.

Om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen, wil het LRC blijvend investeren “in een veilig pedagogisch klimaat waarin we vanuit respect met elkaar omgaan”. De school zegt de komende tijd op verschillende manieren en momenten met leerlingen aandacht te besteden aan de gevolgen van het maken en verspreiden van een bangalijst. Ook worden ouders opgeroepen om het er met hun kinderen over te hebben.