Vrij veel steun voor PVV in Haagse Schilderswijk, lage opkomst

In de Schilderswijk en Transvaal, twee achterstandswijken in Den Haag waar veel mensen met een migratie-achtergrond wonen, hebben relatief veel mensen op de PVV van Geert Wilders gestemd voor het Europees Parlement. De opkomst in de buurten was echter bijzonder laag, blijkt uit de uitslagen per stembureau, die de gemeente heeft vrijgegeven.

De beide wijken hebben in totaal achttien stembureaus, waar bijna 4800 geldige stemmen zijn uitgebracht. GroenLinks-PvdA werd er de grootste partij met bijna 1600 stemmen, oftewel 33,4 procent. De PVV kreeg iets meer dan duizend stemmen, goed voor 21,3 procent. Dat is vrijwel evenveel als de Partij voor de Dieren (derde), SP (vierde) en D66 (vijfde) bij elkaar.

Op twee stembureaus in de wijken was de PVV de grootste partij. Dit zijn de Bibliotheek Transvaal aan het Hobbemaplein en een buurthuis aan het Mandelaplein. Bij ontmoetingsplek Juliana Plaza in Transvaal was het verschil één stem: 55 voor GroenLinks-PvdA, 54 voor de PVV.

De PVV deed het in de Schilderswijk en Transvaal zelfs beter dan in sommige andere delen van Den Haag. In totaal kreeg de partij van Wilders namelijk 16,2 procent van de Haagse stemmen.

De opkomst in de beide buurten was ongeveer 14 procent. Bij buurtcentrum De Burcht kwam 8 procent van de opgeroepen kiezers opdagen en bij sporthal Oranjeplein zo’n 9 procent. In heel Den Haag stemde 40,5 procent van de kiezers. Dat is lager dan de landelijke opkomst van 46,1 procent.

Opkomstcijfers zeggen niet alles. Mensen mogen overal in hun eigen gemeente hun stem uitbrengen, ze hoeven dat niet in hun eigen wijk te doen. En de opkomst bij Europese verkiezingen is vaak heel laag. Maar bij de Tweede Kamerverkiezingen in november kwam bij dezelfde stembureaus zo’n 53 procent van de opgeroepen kiezers opdagen. Toen stemden veel inwoners van de twee wijken op DENK. Die partij deed niet mee aan de Europese verkiezingen.

In heel Nederland zijn juist relatief veel mensen die in november op de PVV hadden gestemd, thuisgebleven bij de Europese verkiezingen, kwam uit kiezersonderzoeken naar voren.