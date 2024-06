Wilders spreekt Le Pen en Salvini over rechtse samenwerking

PVV-leider Geert Wilders heeft woensdag met andere radicaal-rechtse Europese kopstukken hun samenwerking besproken in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen hebben veel uiterst rechtse partijen winst geboekt, en die willen ze nu in invloed omzetten.

Wilders sprak in Brussel onder anderen Marine Le Pen van het Franse Rassemblement National, is te zien op foto’s die hij op X heeft geplaatst. Over de verbreding van hun samenwerking met andere rechts-nationalistische partijen, waarop hij eerder zinspeelde, zegt hij niets.

Le Pens Rassemblement National, al jaren het belangrijkste bestanddeel van de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement waar ook de PVV bij hoort, haalde zondag een klinkende verkiezingsoverwinning. Le Pen zoekt al langer contact met bijvoorbeeld de partij van de Italiaanse premier Giorgia Meloni, in de hoop samen één grote uiterst rechtse ‘superfractie’ te beginnen. Ook de PVV heeft daar oren naar.

De radicaal-rechtse leiders, met ook Matteo Salvini van de Italiaanse Lega en Vlaams Belang-leider Tom Van Grieken, hopen “alle centrumrechtse krachten te verenigen in een duidelijk verzet tegen links”, laat de Lega na afloop weten. De ID-groep gaat volgens Lega verder met de vertrouwde leden, met zes PVV-Europarlementariërs en versterking van de Portugese geestverwanten van Chega. Over de Duitse AfD, die vlak voor de verkiezingen is verbannen maar graag weer zou aansluiten, wordt niet gerept.

Het overleg in een Brussels hotel begon met applaus voor Le Pen, laat de Lega weten. Na haar verkiezingsoverwinning zag de Franse president Macron zich genoodzaakt over drie weken nieuwe parlementsverkiezingen uit te schrijven. De ID-kopstukken hebben “de hoop dat – na Italië en Nederland – nog een ID-lid gaat regeren”.

De Lega is in Italië een coalitiepartner van de rechts-nationalistische premier Meloni. Die staat sinds de Europese verkiezingen voor een dilemma. De centrumrechtse EVP van Ursula von der Leyen zinspeelde er voor de verkiezingen op mogelijk met Meloni en co te willen samenwerken. Maar optrekken met partijen als die van Le Pen en Wilders is voor de EVP taboe. Datzelfde geldt trouwens voor ECR-partijen als de Vlaamse N-VA.