Ingelast getuigenverhoor in zedenzaak Ali B afgelopen

Het ingelaste getuigenverhoor in de zedenzaak tegen Ali B is afgelopen. Het verhoor vond plaats achter gesloten deuren. De vrouw heeft grotendeels hetzelfde verklaard als wat ze woensdagavond laat bij de politie heeft verklaard, gaf de rechter aan.

De vrouw beweert dat ze een meisje in 2018 in Heiloo huilend aantrof bij een bushalte. Ze heeft haar daarna achterop de fiets meegenomen naar het station, waar het meisje de trein naar huis in Almere nam. Het meisje zou de vrouw hebben verteld dat ze in Heiloo was aangerand of verkracht in een huis waar ook Ali B was.

De vrouw meldde zich woensdagavond na het zien van televisiebeelden over de eerste zittingsdag. De rechter gaf na afloop van de besloten zitting een samenvatting van het getuigenverhoor. De vrouw heeft de rechters in het bijzijn van Ali B verteld dat ze voor het slachtoffer wilde opkomen, omdat ze had gezien in wat voor toestand ze verkeerde. Ze wilde het meisje helpen door haar verhaal te doen.