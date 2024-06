Ingelast getuigenverhoor in zedenzaak Ali B begonnen

In de rechtbank in Haarlem is donderdagmiddag het ingelaste getuigenverhoor in de zedenzaak tegen Ali B begonnen. Het verhoor vindt plaats achter gesloten deuren.

Het betreft een nieuwe getuige die zich woensdagavond na de eerste zittingsdag meldde na het zien van televisiebeelden over de strafzaak. De vrouw beweert dat ze een meisje in 2018 in Heiloo huilend aantrof bij een bushalte. Ze heeft haar daarna achterop de fiets meegenomen. Het meisje zou de vrouw hebben verteld dat ze in Heiloo was aangerand of verkracht. In die periode bezocht Ali B in Heiloo een door Ronnie Flex georganiseerd schrijverskamp.

Mogelijk is het meisje van destijds dezelfde persoon als de anonieme vrouw die tegen Ali B aangifte heeft gedaan van verkrachting en aanranding. Zeker is dat niet, omdat de getuige bij de politie over een andere haar- en huidskleur heeft verklaard.