Kabinet wil zaken doen met Israëlische wapenfabrikant

Het ministerie van Defensie wil zaken doen met de Israëlische wapenfabrikant Elbit. Dat blijkt uit een brief die demissionair staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) eerder deze week naar de Tweede Kamer stuurde en waar het FD donderdag over schrijft.

Het kabinet wil met het Israëlische bedrijf een contract afsluiten voor beschermingssystemen die nodig zijn voor vijf nieuwe transportvliegtuigen. De transportvliegtuigen zelf worden aangeschaft bij de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer en zouden ruim 1,7 miljard euro kosten. Hoeveel de beschermingsmiddelen, die dienen om vijandelijke voorwerpen van buitenaf te weren, kosten staat niet in de Kamerbrief, maar volgens het FD gaat het om miljoenen.

Vorige maand werd bekend dat de Europese Unie de zogenoemde associatieraad bijeenroept vanwege de oorlog in de Gazastrook. In die raad overleggen de EU en Israël over hun associatieverdrag. In dat verdrag is onder meer de onderlinge handel opgenomen. Demissionair buitenlandminister Hanke Bruins Slot noemde het bijeenroepen toen “een zwaar politiek middel”.