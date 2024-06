Kiesraad vraagt enkele gemeenten om Europese stemmen te hertellen

De Kiesraad heeft enkele gemeenten gevraagd om stemmen die vorige week zijn uitgebracht bij de Europese verkiezingen opnieuw te tellen. Bij een paar stembureaus zijn verschillen gevonden die uitgezocht moeten worden.

Den Haag laat weten dat de uitslagen van een aantal stembureaus moeten worden onderzocht. Dat gebeurt maandag op een evenementenlocatie in de stad.

West Maas en Waal meldt dat de stemmen van drie stembureaus in Beneden-Leeuwen zijn herteld. Volgens de Gelderse gemeente waren er “minimale verschillen die in het proces-verbaal niet verklaard kunnen worden”. De hertelling leverde de VVD, Forum voor Democratie, D66, Volt en Nieuw Sociaal Contract allemaal een extra stem op.

De Kiesraad meldt niet welke gemeenten allemaal een verzoek voor een hertelling hebben gekregen. Bezwaren tegen de uitslag kunnen nog tot komende maandag worden ingediend. Op woensdag maakt de Kiesraad de officiële uitslag bekend.

Ook na de Tweede Kamerverkiezingen in november zijn stemmen herteld. Vaak gaat het om minimale verschillen. Zo kan het zijn dat een kiezer een voorkeurstem heeft uitgebracht op een bepaalde kandidaat, en daarna in de uitslag ziet dat die kandidaat bij dat stembureau geen enkele stem heeft gekregen. Ook kan het zijn dat het aantal ingeleverde stembiljetten niet overeenkomt met het aantal ingeleverde kiezerspassen. De Kiesraad let daar tijdens het tellen strenger op dan vroeger, om te voorkomen dat achteraf twijfels ontstaan.