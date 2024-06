Gidi Markuszower wordt toch geen minister van Asiel en Migratie voor de PVV, meldt Geert Wilders op X. “De inhoud van de naslag over Gidi Markuszower was reden voor mij om zijn kandidatuur in te trekken”, meldt de PVV-leider, verwijzend naar het veiligheidsonderzoek door de AIVD. Marjolein Faber, eveneens Kamerlid, komt in zijn plaats. Wilders meldt niet of zij ook vicepremier wordt.