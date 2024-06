Meldpunt tegen ‘hardnekkige’ misstanden in vleessector

Nog voor de zomervakantie moet er een meldpunt komen voor misstanden in de vleessector, waarvan vooral arbeidsmigranten het slachtoffer zijn. Dat meldt demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) na gesprekken met de sector over het “hardnekkige probleem” dat arbeidsmigranten niet fatsoenlijk worden behandeld.

Aanleiding is onder meer een onderzoek waarin de Arbeidsinspectie bij drie uitzenders “grootschalig misbruik” constateerde van ontslag op staande voet. Het gaat om duizenden meldingen van mensen, vooral met een niet-Nederlandse nationaliteit, die op staande voet zijn ontslagen. Het is niet de eerste keer dat er zorgwekkende signalen komen over omgang met arbeidsmigranten in de vleessector. Volgens Van Gennip zijn de signalen “erger dan erg”. Zowel de vlees- als de uitzendsector zegt de misstanden eveneens onacceptabel te vinden.

Overleg met betrokken partijen heeft geleid tot een reeks aan plannen, waarvan het meldpunt er een van is. Opmerkelijk is dat de uitzendbranche en de (pluim-)veeverwerkende industrie hiervoor zelf als “aan zet” wordt beschouwd. De brancheorganisaties in deze sectoren gaan daarnaast met individuele werkgevers in gesprek.

Het demissionaire kabinet werkt aan een toelatingsstelsel waardoor malafide uitzendbureaus straks geen vergunning krijgen om te opereren. Er wordt gekeken of in de aanloop naar dat stelsel extra eisen kunnen worden opgenomen die deze specifieke misstanden moeten tegengaan.

Van Gennip sluit haar Kamerbrief af met een oproep aan haar opvolger. Ze heeft immers de afgelopen tijd gewerkt aan “een eerlijke, gezonde en veilige werkplek”, aldus de bewindsvrouw. “Ik hoop en verwacht dat dit werk de komende tijd met urgentie voortgezet wordt.”